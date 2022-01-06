МИД России порекомендовал находящимся в Казахстане россиянам быть осторожными

Москва, 6 января. Министерство иностранных дел России дало рекомендации находящимся в Казахстане гражданам России.

МИД России в связи с ситуацией в Казахстане настоятельно рекомендовал всем россиянам соблюдать повышенные меры личной безопасности. Российское внешнеполитическое ведомство на фоне событий в Казахстане открыло специальную горячую линию для сограждан.

Ранее сообщалось, что МИД РФ призывает россиян не посещать общественные места в Казахстане. Россиянам рекомендуется оставаться в гостиницах и других местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России.