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Ливия и Судан планируют создать совместный совет предпринимателей

Весь мир
Ливия и Судан планируют создать совместный совет предпринимателей
pixabay.com/PD  / 

Бенгази, 6 января. Консул Судана в Бенгази Абдалла Абу Бакр встретился с главой Восточного регионального отделения Ливийского совета предпринимателей Фавзией аль-Ферджани.

В ходе переговоров стороны обсудили способы поощрения транзитной торговли, укрепление сотрудничества между владельцами бизнеса обоих государств и поддержку целевых партнерств для развития коммерции и экономического обмена в целом. Особое значение для решения данных вопросов, по мнению чиновников, имеет создание совместного двустороннего совета предпринимателей.

Его деятельность, как ожидается, внесет вклад в организацию следующих из Судана торговых маршрутов, особенно в регионах Дарфура и на юго-востоке Ливии. Примечательно, что на встрече, которая состоялась в четверг в городе Бенгази, присутствовал ряд бизнесменов из обоих государств.

Представители суданской стороны подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества в различных областях. В конце собрания присутствовавшие договорились продолжать взаимные контакты и консультации для реализации согласованных вопросов.

Летом 2021 года власти Ливии обсудили возможности создания коммерческого транзитного маршрута в Судан и Чад. Эксперты министерства транспорта в Правительстве национального единства разработали специальный проект по доставке грузов в Хартум и Нджамену.

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