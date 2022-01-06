Блогер Елена Блиновская прокомментировала слухи об измене своего супруга

Москва, 6 января. Автор тренинга «Марафон желаний» Елена Блиновская дала новый повод заговорить о себе после выхода скандального интервью в рамках проекта «Осторожно, Собчак!». Бизнесвумен прокомментировала слухи о неверности своего супруга Алексея.

Блиновская дала понять, что не собирается верить активно распространяющимся слухам об изменах ее возлюбленного. Блогер считает супруга образцовым семьянином. Комментаторов этот факт не останавливает. Пользователи Сети убеждены — Блиновская знает о «похождениях» любимого, но предпочитает закрывать на это глаза.

«Оу, оу, даже я, оказывается, знаю точно. Вот за что люблю свою публичность — узнаю все первая. Передам мужу привет!» — написала гуру личностного роста на своей странице в Instagram.

Также коуч прокомментировала свое провокационное поведение на интервью с Ксенией Собчак. По словам создательницы «инстамарафонов», она живет так, как считает нужным, и не стыдится своих эмоций.

Напомним, ранее на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак вышло интервью, героиней которого стала Елена Блиновская. Зрители разделились на два противоборствующих лагеря — одни утверждают, что Собчак вскрыла хамоватую сущность «инстацыганки», другие — что блогера просто не поняли и не услышали.