Божественная литургия в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция ФАН

В ночь с 6 на 7 января в России отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово. Этот день знаменует окончание 40-дневного рождественского поста. По традиции служители Русской православной церкви присоединяются к торжеству и участвуют в праздничном богослужении.

ФАН ведет прямую трансляцию с Божественной литургии в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, главном соборе Москвы. Церемонию проводит глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Попасть на рождественские службы верующие могут свободно, при условии соблюдения всех необходимых санитарных мер.

Напомним, что этим утром у православных христиан наступил Рождественский сочельник — канун Рождества Христова. В последний день поста, как известно, установлены особенно строгие традиции: по церковному уставу, принимать в пищу можно только сочиво — размоченные зерна риса или пшеницы, а также овощи, бобы и горох.