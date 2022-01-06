Сенатор Косачев заявил, что среди протестующих в Казахстане есть боевики из Афганистана

Москва, 6 января. Боевики из Ближнего Востока и Афганистана участвуют в беспорядках в Казахстане. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, присутствие этих бандформирований превращает протест в угрозу для стран ОДКБ. Именно поэтому организация будет вынуждена ввести войска, чтобы общество избежало «экстремистских крайностей».

«Они уже взяли в кольцо как минимум два места дислокации казахстанских вооруженных сил, оказывая им профессиональное и эффективное сопротивление. Это угроза всем нам», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что члены Организации Договора о коллективной безопасности направили в Казахстан миротворческий контингент на фоне массовых протестов в республике. Миротворцы помогут властям стабилизировать ситуацию в стране.