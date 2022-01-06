Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 21:36
21:27
Политика
Армения разрешила своим военным участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
21:16
Весь мир
Ливия и Судан планируют создать совместный совет предпринимателей
21:16
Политика
Самая стабильная среднеазиатская республика: востоковед о том, каким был Казахстан до протестов
21:14
Политика
МИД России порекомендовал находящимся в Казахстане россиянам быть осторожными
21:13
Политика
Восстановление порядка: что ждет Казахстан после ввода миротворцев
21:09
Политика
Казахстанский газовый майдан: какой урок должны вынести остальные постсоветские страны
21:08
Шоу-бизнес
Блогер Елена Блиновская прокомментировала слухи об измене своего супруга
21:08
Политика
«Чувствовалось, что подгорало»: протесты в Казахстане прогнозировали еще в декабре
21:04
Политика
Публицист Союстов: Руководству Казахстана придется системно устранять свои ошибки
21:01
Армия
Сенатор Косачев заявил, что среди протестующих в Казахстане есть боевики из Афганистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Королева Летисия показала осиную талию в платье с жемчужной брошью

  /   Обновлено: 06 января 2022 20:59
Общество
Королева Летисия показала осиную талию в платье с жемчужной брошью
wikipedia.org  /  Diego Sinova / Comunidad de Madrid / CC BY 2.0

Мадрид, 6 января. Испанская королева-консорт Летисия появилась на публике в новом наряде, который поразил поклонников.

Супруга короля Филиппа VI постоянно радует своих поклонников эффектными образами. Обычно после очередного выхода в свет ее образ еще долго обсуждают в Сети. Церемония военной Пасхи в Мадриде не стала исключением.

Королева Летисия выбрала для мероприятия строгое платье в темно-синем цвете, которое выгодно подчеркнуло ее стройную талию. Наряд был украшен массивной жемчужной брошью. Волосы супруги монарха были собраны традиционным способом, а макияж сделан с акцентом на глаза. В таком видео королева произвела фурор.

Королевская чета Испании вместе с дочерьми ранее поздравила соотечественников с грядущими новогодними праздниками. Испанская королевская семья запечатлелась на фото, показав безупречный стиль, которым славятся ее члены, в особенности Летисия.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Королева Летисия показала осиную талию в платье с жемчужной брошью
церемония наряд летисия
Комментировать