Королева Летисия показала осиную талию в платье с жемчужной брошью

Мадрид, 6 января. Испанская королева-консорт Летисия появилась на публике в новом наряде, который поразил поклонников.

Супруга короля Филиппа VI постоянно радует своих поклонников эффектными образами. Обычно после очередного выхода в свет ее образ еще долго обсуждают в Сети. Церемония военной Пасхи в Мадриде не стала исключением.

Королева Летисия выбрала для мероприятия строгое платье в темно-синем цвете, которое выгодно подчеркнуло ее стройную талию. Наряд был украшен массивной жемчужной брошью. Волосы супруги монарха были собраны традиционным способом, а макияж сделан с акцентом на глаза. В таком видео королева произвела фурор.

Королевская чета Испании вместе с дочерьми ранее поздравила соотечественников с грядущими новогодними праздниками. Испанская королевская семья запечатлелась на фото, показав безупречный стиль, которым славятся ее члены, в особенности Летисия.