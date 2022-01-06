Замглавы АП РФ Козак: «нормандская четверка» не обсуждает создание других форматов

Москва, 6 января. «Нормандская четверка» не предусматривает создания других форматов. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, между сторонами нормандских переговоров с августа 2020 года есть соглашение о том, что в них участвуют лишь МИД и политические советники. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность проведения встречи на министерском уровне или саммита лидеров.

«В таком формате мы сегодня вели диалог. Договорились, что этот диалог будет продолжен в таком формате и дальше», — рассказал заместитель главы администрации президента.

Ранее сообщалось, что внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник лидера Франции Эммануэль Бонн смогли прокатиться по Подмосковью на русской тройке. Им удалось это сделать перед началом переговоров с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком в «нормандском формате».