Гузеева с удовольствием читает негативные отзывы под постами Глюкозы

Москва, 6 января. Певица Глюкоза не стесняется показывать откровенные снимки в соцсетях и постоянно сталкивается с непониманием подписчиков, что доставляет удовольствие Ларисе Гузеевой. Ведущая приняла решение поддержать певицу.

Артистка призналась, что ее не устраивает такая неоднозначная и бурная реакция зрителей на то, как певица самовыражается. По мнению Гузеевой, такой фигурой, как у Глюкозы, можно только гордиться.

Когда исполнительница пришла в гости к Гузеевой в программу «Давай поженимся!», ведущая не стала упускать возможность и прокомментировала поведение хейтеров.

«Я обожаю читать под публикациями Наташи, как беснуются бабки и тетки!» — заявила телеведущая.

Актриса также отметила, что поражена силой волы певицы — не каждая сможет совмещать работу, воспитание двоих детей с уходом за собой и своим телом.

instagram.com / @glukozamusic

Подписчики исполнительницы мнение ведущей не разделяют и систематически атакуют аккаунт Глюкозы, оставляя гневные и завистливые комментарии.

«Озабоченная»; «Кто-то гордится знаниями, очередными достижениями, а мадам — единственным предметом, что ей достался от Всевышнего, — опа, опа», — пишут фолловеры.

Певица Глюкоза известна своими либеральными и раскрепощенными взглядами на многие вещи. Ранее артистка предложила открыть места для курения в школах. Свою позицию популярная исполнительница аргументировала тем, что в традиционной системе образования педагоги слишком демонизируют образ непослушных учеников и преувеличивают значимость школьного обучения.