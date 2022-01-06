Вашингтон, 6 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, несмотря на обещания добиться признания российского коллеги Владимира Путина, на деле лишь предпринял слабые попытки прийти к договоренностям. С таким мнением выступили американские журналисты.

Недавно между лидерами двух стран состоялись телефонные переговоры. По сообщениям Кремля, Байден заявил о готовности Вашингтона ввести «масштабные санкции» из-за ситуации с Украиной. Однако президент России назвал такое решение крупной ошибкой и предупредил, что меры возможно приведут к разрыву отношений между двумя государствами.

Федеральное агентство новостей /

По мнению американской газеты The Washington Times, Байден «преклонил колено» перед Путиным. Издание также сочло слабыми попытки президента США завоевать доверие российского коллеги согласно своим обещаниям в начале карьеры.

«У господина Путина преимущество перед американским лидером, и он знает об этом. Единственная политика администрации Байдена в отношении России — это политика слабости», — заключили журналисты.

Ранее бывший советник Белого дома Кори Миллс указал на слабость Байдена в отношениях с Россией. Уязвимость действующего американского президента также отметили в Китае с Ираком, и теперь противники США ей активно пользуются, подчеркнул специалист.