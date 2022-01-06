Вашингтон, 6 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, несмотря на обещания добиться признания российского коллеги Владимира Путина, на деле лишь предпринял слабые попытки прийти к договоренностям. С таким мнением выступили американские журналисты.
Недавно между лидерами двух стран состоялись телефонные переговоры. По сообщениям Кремля, Байден заявил о готовности Вашингтона ввести «масштабные санкции» из-за ситуации с Украиной. Однако президент России назвал такое решение крупной ошибкой и предупредил, что меры возможно приведут к разрыву отношений между двумя государствами.
По мнению американской газеты The Washington Times, Байден «преклонил колено» перед Путиным. Издание также сочло слабыми попытки президента США завоевать доверие российского коллеги согласно своим обещаниям в начале карьеры.
«У господина Путина преимущество перед американским лидером, и он знает об этом. Единственная политика администрации Байдена в отношении России — это политика слабости», — заключили журналисты.
Ранее бывший советник Белого дома Кори Миллс указал на слабость Байдена в отношениях с Россией. Уязвимость действующего американского президента также отметили в Китае с Ираком, и теперь противники США ей активно пользуются, подчеркнул специалист.