ОДКБ уведомила ООН о намерении направить миротворцев в Казахстан

Москва, 6 января. Организация Договора о коллективной безопасности сообщила об отправке в Казахстан своего миротворческого контингента в ООН.

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что уведомление ОДКБ об отправке в республику миротворцев было получено в четверг, 6 января. Он подчеркнул, что военные обязаны соблюдать права человека, а также помочь в обеспечении возможности мирного протеста.

«Для нас важно, чтобы силы безопасности, являются ли они казахстанскими или нет, придерживались стандартов в области прав человека, то есть проявляли сдержанность и защищали право народа на мирные демонстрации», — заявили в ООН.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны ОДКБ за поддержку на фоне продолжающихся в республике протестов. Во время телефонного разговора с генсеком организации Станиславом Засем он высоко оценил ее реакцию в формировании миротворческой миссии для преодоления кризиса.