Одиночные выстрелы раздаются на расстоянии от площади Республики в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Одиночные выстрелы фиксируются в разных частях Алма-Аты в Казахстане, который охвачен беспорядками.

Выстрелы раздаются в разных частях города, однако все они слышатся в значительном удалении от площади Республики. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Согласно заявлениям очевидцев, с наступлением темноты также раздается звон битого стекла, который звучит в разных районах Алма-Аты. В частности, звуки исходят из спальных районов, что может говорить о начале новой волны мародерства и бесчинства.

Протесты начались в нескольких городах Казахстана 2 января. К 4 января беспорядки охватили всю территорию республики. В настоящее время в стране ввели режим чрезвычайного положения.

Участники беспорядков до этого открыли стрельбу по силовикам в Алма-Ате на площади Революции. Один из телеканалов Казахстана поделился видео.