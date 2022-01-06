Самая стабильная среднеазиатская республика: востоковед о том, каким был Казахстан до протестов

Наведение порядка в братском Казахстане — первейшая цель государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и востоковед Дмитрий Вородин.

Беспорядки в Казахстане стали большой неожиданностью как для его властей, так и для многих игроков на международной арене. На фоне резкого подорожания сжиженного газа в стране начались протесты, которые быстро переросли в неуправляемое насилие — мародеры и вооруженные бандформирования фактически захватили Алма-Ату, крупнейший город Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев был вынужден обратится за помощью к ОДКБ, и 6 января силы входящих в эту структуру стран прибыли в страну для охраны военных и государственных объектов и оказания помощи в проведении антитеррористической операции.

«Ну вот и полыхнул Казахстан, внешне самая развитая и стабильная среднеазиатская республика, — сказал Вородин. — Конечно, всегда больно смотреть на подобные события в некогда советских республиках, частях великой страны. И сейчас для России важно не допустить дестабилизации политической обстановки в Казахстане. Не дать использовать эту ситуацию различным националистическим силам. Поэтому реакция ОДКБ последовала незамедлительно».

В то же время, продолжил востоковед, действовать миротворцам необходимо осмотрительно.

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«В Казахстане русские все еще представляют собой вторую по численности этническую группу, — подчеркнул эксперт. — И потому крайне важно, чтобы после окончания операции по наведению порядка различные националисты не подняли на щит антироссийские идеи».

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