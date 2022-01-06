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Энергополитика Евросоюза лишила Польшу транзита российского газа

  /   Обновлено: 06 января 2022 20:45
Экономика
Энергополитика Евросоюза лишила Польшу транзита российского газа
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Варшава, 6 января. Энергетическая политика Европейского союза оказалась провальной, что нашло свое выражение в нынешнем положении Варшавы. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его слова приводит ФБА «Экономика сегодня».

Транзит отечественного природного газа через Польшу практически сошел на нет, что объясняется недальновидным подходом Европейского союза, уверен эксперт Финансового университета при Правительстве РФ.

Так, экспорт энергоносителя в сторону Германии по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу не активизировался в этом году, фактически прекратившись за пару недель до Нового года. В основе происходящего — переход Польши на рыночную систему транзитных соглашений, которая лоббируется ЕС, убежден Юшков.

«"Газпром" сейчас использует газопровод "Ямал — Европа" как балансирующий маршрут. Если есть дополнительные заявки на покупку газа в Европе, "Газпром" берет больше мощностей. Если в Европе спрос падает, что происходит на протяжении полугода, то первый маршрут, по которому "Газпром" сокращает прокачку, — это как раз "Ямал — Европа"», — отмечает специалист.

Газ из России растет в цене, это естественным образом снижает спрос, а первая магистраль, где «Газпром» сокращает поставки — транзит через Польшу. При этом ценовой рост топлива является прямым следствием требований Еврокомиссии, которая стремится отказаться от долгосрочных контрактов и заменить их спотовыми.

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Все новости / Экономика / Энергополитика Евросоюза лишила Польшу транзита российского газа
Газпром евросоюз польша юшков природный газ Ямал — Европа
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