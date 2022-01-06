Публицист Союстов: Руководству Казахстана придется системно устранять свои ошибки

Руководству Казахстана потребуется приступить к конструктивной и системной работе по устранению причин, приведших к катастрофической ситуации начала января 2022 года. Это будет очень непросто, но альтернативы нет — второго шанса у Казахстана может и не быть.

Под угрозой существование государства

Начало нового 2022 года преподнесло СНГ крайне неприятный сюрприз. Анонсированный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым переход с 1 января на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи, обернулся для населения республики резким повышением цен. Это спровоцировало 2 января в городе нефтяников Жанаозен начало протестных акций, быстро распространившихся на другие населенные пункты и города Казахстана, включая Алма-Ату и столичный Нур-Султан (бывшая Астана). Масштабная волна протестов вылилась в массовые беспорядки, попытки захвата административных зданий, поджоги, мародерство и грабежи. Общая сумма ущерба от этого «апокалипсиса» в Казахстане составила приблизительно 92 миллиона долларов (6 834 919 200 рублей).

По информации местных СМИ, в ходе столкновений с протестующими, быстро переквалифицированными Токаевым в «террористические банды», погибло не менее 13 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 получили ранения. Позже появилась информация, что в ходе массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек, несколько сотен из них госпитализированы, десятки находятся в реанимации.

Во второй половине 5 января можно уже было смело констатировать, что Казахстан столкнулся с острейшим кризисом, поставившим под угрозу саму основу существования молодого государства.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Будучи не в силах своими силами справиться с множеством угроз, Токаев вечером 5 января оказался вынужден обратиться к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке Президент Казахстана объяснил свое решение тем, что в стране действуют «террористические банды», подготовленные за рубежом. Рассмотрев обращение Токаева, Совет ОДКБ согласился направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

Утром 6 января контингент миротворцев начал военно-транспортной авиацией ВКС России перебрасываться в Казахстан. Тогда же МИД РФ отметил, что Россия рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

Кризис, который был вполне ожидаем

Вряд ли я погрешу против истины, если скажу, что январский кризис в Казахстане был ожидаем. Почему?

Республика Казахстан, в силу сырьевого характера своей экономики, крайне уязвима для экономических потрясений. Страна очень болезненно пережила мировой кризис 2008 года. Поскольку экономика Казахстана весьма зависима от курса российского рубля, валютный кризис в РФ 2014-2015 годов серьезно подкосил благосостояние граждан Казахстана. А затем на них обрушилась пандемия COVID-19, после чего местная экономика «просела» еще ниже.

За время независимости сильно выросло население Казахстана — с 14 до 19 млн. человек. К сожалению, власти Казахстана мало что смогли предложить молодежи в плане образования и трудоустройства — последние годы в республике прошли под знаком постоянно увеличивающегося количества безработных. К началу 2021 года фактический уровень безработицы в Казахстане официально составлял 4.9%, однако неофициально процент безработных в стране куда больше. Так, например, считается, что еще в 2017-м безработным являлся каждый пятый казахстанец. При этом безработная молодежь из южных областей в поисках возможностей для трудоустройства стекалась в наиболее крупные города, постепенно формируя в них критическую массу маргинализированного и, зачастую, проникнутого идеями радикальных течений ислама, населения.

В местной власти постепенно произошла смена поколений. На смену еще советским кадрам, хорошо знающим свою страну и ее особенности, пришло немало молодых «эффективных менеджеров» с высшим, часто полученным за рубежом, образованием, но при этом не имеющих реального управленческого опыта и совершенно не представляющих чем и как живет рядовое население Казахстана. Кроме того, за 1991-2021 годы социальный раскол и расслоение по имущественному признаку в республике достигли состояния настоящей пропасти между наиболее состоятельными гражданами, то есть властью и близкими к ней людьми, и всеми остальными. Руководство страны и ее население, по сути, жили в разных параллельных мирах. Все это способствовало утрате «верхами» объективного восприятия происходивших в республике процессов, а также формированию у многих представителей «низов» устойчивого мнения о моральной оправданности силовых акций против представителей власти.

Крайними при такой диспозиции априори становились те, кто призван был охранять в государстве закон и порядок — силовики, которые в Казахстане традиционно оставались на положении «бедных родственников». Правительство Казахстана в поисках способов экономии старательно урезало бюджеты МВД/Нацгвардии, оставив эти структуры с неполными штатами, а также недостаточным уровнем обучения и оснащения личного состава. Примерно в таком же состоянии находятся и Вооруженные силы Казахстана. Единственными частями из состава последних, в полной мере укомплектованными, обученными и оснащенными, считаются армейский спецназ и десантно-штурмовые войска.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Еще одним фактором, не способствовавшим стабильности в стране, можно считать стремление элит Казахстана «усидеть одновременно на двух стульях» — пользоваться преференциями от членства своей страны в СНГ, ОДКБ, таможенном союзе ЕАЭС и при этом, по мере сил, тяготеть к Западу, отправляя туда на учебу своих детей, завязывая там деловые связи, а также открывая в собственной стране западные НКО и фонды. При этом внутри самих элит Казахстана имела место непрекращающаяся борьба за власть, влияние и доступ к админресурсу.

Есть основания полагать, что опосредованно (через своих лоббистов в Казахстане) участниками этой борьбы выступали и некоторые западные структуры, тем самым получавшие возможность в нужный для себя момент спровоцировать дестабилизацию ситуации в стране. Ну, а задействование во время январского кризиса в Казахстане участниками беспорядков многих технологий, ранее обкатанных на украинском Евромайдане и в ходе протестных акций в РБ, прямо намекает на иностранный след. В общем, неспроста события в Казахстане грянули аккурат накануне важнейших переговоров между РФ и США по вопросу гарантий безопасности в Европе — Москву явно постарались отвлечь новой «горячей точкой» на границе с Россией. Впрочем, это никоим образом не снимает ответственность за произошедшее с властей Казахстана.

Показательно, что, несмотря на нарастающую вокруг нестабильность, террористические атаки (2011-го, 2012-го и 2016 годов) и «революцию» образца 2020 года в Киргизии, в Нур-Султане не готовились к противодействию сценариям возможных внутренних потрясений. По крайней мере, как следует из материалов СМИ, практически не проводились соответствующие учения силовиков. Усиления МВД/Нацгвардии в Казахстане тоже не наблюдалось.

Словом, почва для социального взрыва с тяжелейшими последствиями в Казахстане готовилась долго.

Москва своих в трудную минуту не бросает

Когда 2 января 2022 года «рванули» протесты, власть практически сразу упустила инициативу. Дальнейшие решения (снижение цен на газ, попытки купирования массовых протестов силами сотрудников МВД, отставка первого главы государства Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности, объявление чрезвычайного положения, начало антитеррористической операции и так далее) принимались, увы, по принципу, «слишком мало и слишком поздно». Следствием такой реактивной реакции властей стали недостаточно эффективные действия силовиков по прекращению массовых беспорядков, а также хаос и кровопролитие на улицах. И это не просто некомпетентность, а возможно преступление, за которое руководству республики перед своими гражданами рано или поздно, но придется ответить.

В настоящее время в Казахстан продолжают передислоцироваться Коллективные миротворческие силы ОДКБ. Их появление позволит казахским силовикам высвободить дополнительные резервы для «зачистки» улиц и скорейшего наведения порядка в стране. Очень важно, чтобы непосредственным умиротворением городов Казахстана занимались именно местные силовики. Это минимизирует возможность пропагандистских обвинений миротворческих сил ОДКБ в «оккупации» республики, попытки чего в соцсетях уже наблюдаются. Так или иначе, но брать под контроль ситуацию в стране необходимо именно казахстанским властям. Токаеву предстоит не на словах, а на деле продемонстрировать политическую волю и стремление защитить своих граждан.

Замечу, что появление в Казахстане контингента миротворческих сил ОДКБ имеет не только военное, силовое, но политическое, символическое значение. Этим действием Москва наглядно демонстрирует, что не бросит своего союзника в трудную минуту и окажет ему всю необходимую помощь для стабилизации ситуации. Опыт Белоруссии показал результативность таких решений РФ.

Prt Scr youtube.com / Reuters

Безусловно, у массовых беспорядков в Казахстане имеется иностранный след — об этом уже говорилось выше. Но важно понимать, что западные манипуляторы выступают по большей части лишь бенефициарами того социального взрыва, который произошел в республике. Главные же его причины кроются в сильнейшем социальном расслоении населения, в ошибках, допущенных местными элитами, в некомпетентности и «близорукости» властей страны. Президенту Казахстана придется сделать очень жесткие и неприятные выводы из этой ситуации.

Что дальше?

Сейчас важно удержать протест в законных рамках, удовлетворить наиболее острые запросы граждан, установить безопасность и закон в городах, «прижать к ногтю» криминал. После этого руководству Казахстана потребуется приступить к конструктивной и системной работе по устранению причин, приведших к катастрофической ситуации начала января 2022 года. Хочется надеяться, что в Нур-Султане это понимают и готовятся к соответствующим инициативам. Да, это будет для властей очень непросто, но альтернативы нет — второго шанса у Казахстана может и не быть.

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