Силовики проводят антитеррористическую операцию на юге Казахстана

Нур-Султан, 6 января. Антитеррористическая операция проводится в Кызылординской области на юге Казахстана, заявил глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире «Хабар 24».

В настоящий момент в области действует красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков пострадали 168 человек. Другие подробности пока не приводятся.

Массовые акции протеста захлестнули Казахстан после повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Первые уличные митинги начали формироваться в Мангистауской области, затем к демонстрантам присоединились и другие регионы республики.

В результате акции переросли в массовые беспорядки, во время которых мародеры грабили магазины, отделения банков. Протестующие поджигали автомобили и нападали на правоохранителей. Президент Касым-Жомарт Токаев в связи с этим ввел режим чрезвычайного положения. В страну прибыл миротворческий контингент ОДКБ для защиты государственных объектов.