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Украина хочет ускорить возведение Днестровской ГАЭС из-за нехватки электроэнергии

Экономика
Украина хочет ускорить возведение Днестровской ГАЭС из-за нехватки электроэнергии
wikipedia.org  /  Bloody77 / Общественное достояние

Киев, 6 января. Киев намерен ускорить строительство Днестровской ГАЭС. Об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

По его словам, это связано с дефицитом электроэнергии в стране. В настоящий момент на Украине наблюдается дефицит электричества примерно в 2,5 тыс. МВт.

Станция строится в Черновицкой области еще с 1983 года, за этот период финансирование строительства неоднократно замораживалось. В декабре 2020 года уже был получен сертификат для ввода в промышленную эксплуатацию гидроагрегата №4, а в начале февраля будет заложено строительство гидроагрегатов 5, 6 и 7. Все три агрегата будут строиться на протяжении шести с половиной лет, на это выделен 1 млрд долларов, отметил Сирота.

Украинские заводы будут закрываться десятками из-за высоких цен на энергоносители. Такой сценарий спрогнозировал эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский.

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Все новости / Экономика / Украина хочет ускорить возведение Днестровской ГАЭС из-за нехватки электроэнергии
украина электроэнергия днестровская гаэс
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