Sony представила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR2

Лас-Вегас, 6 января. Японская компания Sony официально анонсировала гарнитуру виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2 во время хайтек-выставки CES 2022 в Лас-Вегасе.

Разработчики сообщили, что гаджет, предназначенный для геймеров, будет совместим с PlayStation 5 и новыми контроллерами VR2 Sense. Дисплей нового шлема имеет разрешение 2000 x 2040 пикселей на каждый глаз, поле обзора 110 градусов, поддерживает частоту кадров от 90 до 120 Гц и технологию 4K HDR.

Устройство имеет несколько встроенных камер для отслеживания движений головы. Sony представила новую сенсорную функцию для гаджета под названием «Обратная связь с гарнитурой». Предполагается, что это поможет сделать игры и впечатления еще более захватывающими.

Во время презентации было озвучено, что встроенный моторчик с вибрацией для имитации игровых событий может воссоздать ощущение учащенного пульса персонажа, когда он, например, прячется от угрозы. Эффект погружений будет достигнут с помощью функций 3D-звука и отслеживания глаз.

Ранее Sony сообщила о планах выпустить новую версию платной подписки на игры PlayStation Plus, которая будет больше похожа на подписку Xbox Game Pass.