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Звезда «Сватов» Артемьева предостерегла фанатов от мошенников, которые используют ее имя

Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Артемьева предостерегла фанатов от мошенников, которые используют ее имя
фото из личного архива

Москва, 6 января. Артистка Людмила Артемьева сообщила о том, что у нее нет личного аккаунта в социальной сети Instagram. Страницу с ее именем, имеющую «голубую галочку», которая подтверждает подлинность, знаменитость назвала фальшивкой.

Артемьева записала видео с обращением к своим поклонникам. Ролик появился на фан-странице под названием «Звезды сватов» в Instagram. Актриса заявила, что не имеет никакого отношения к фальшивой «официальной» странице, а также к тому, что злоумышленники публикуют от ее имени.

Это также распространяется и на «благотворительные акции» по сбору средств, которые устраивают мошенники. Артистка призвала зрителей, которые относятся к ней с уважением, направить жалобу на фейковую страницу.

Примечательно, что аккаунт, о котором говорит Артемьева, действительно имеет порядка 220 тысяч подписчиков. На нем с завидной регулярностью появляются посты с фотографиями и объявляется сбор денежных средств для тяжелобольных людей.

Ранее звезда самого народного сериала «Сваты» говорила о желании судиться с Instagram. Знаменитость пожелала всеми способами призвать мошенников к ответу, а также заставить администрацию платформы обратить внимание на ее проблему.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сватов» Артемьева предостерегла фанатов от мошенников, которые используют ее имя
мошенники артемьева instagram
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