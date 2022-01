Defense News обнародовал спутниковые снимки марокканской базы ПВО близ Рабата

Вашингтон, 6 января. Американский журнал Defense News обнародовал спутниковые снимки, на которых изображена возведенная близ Рабата марокканская база противовоздушной обороны. По информации издания, объект построили в районе города Сиди Яхья Эль Гарб, расположенном в 60 километрах к северо-востоку от столицы королевства.

Defense News утверждает, что китайская госкорпорация China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) поставила Марокко 24 зенитных ракетных комплекса Sky Dragon 50.

Кроме того, африканская страна закупила французскую систему противоракетной обороны VL Mika и заключила контракт на 226 миллионов долларов с ведущим европейским производителем ракет MBDA, чтобы приобрести установку вертикального пуска.

По его словам, скорее всего строительство началось еще в 2017 году, после крупной закупки у китайской государственной корпорации, и завершилось в августе 2020-го. Вероятно, объект оснастят центром технического обслуживания, военным жильем и другими административными зданиями.

«Более того, марокканцы опубликовали изображение Sky Dragon 50, которое, как я смог определить, было сделано в этом месте», — подчеркнул он.

Королевский эксперт по военным вопросам и безопасности Мохаммад Шкир ожидает, что на базе разместят системы противовоздушной обороны из нескольких стран, включая США, Израиль. Рабат уже провел переговоры с различными поставщиками, но, как ожидается, правительство сделает официальное заявление в ближайшие месяцы или не позднее 2023 года.

