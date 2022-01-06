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Российский топливный союз ожидает роста стоимости бензина на уровне инфляции

Экономика
Российский топливный союз ожидает роста стоимости бензина на уровне инфляции
wikimedia.org  /  A.Savin/CC BY-SA 3.0

Москва, 6 января. Темпы ценового роста бензинового топлива будут идти параллельно с инфляцией, считают представители Российского топливного союза. Об этом пишет RT.

Чтобы сохранять стабильную обстановку в топливном секторе, правительство России будет использовать различные методы. Например, оно может внести корректировки в демпфер, а также увеличить нормативы реализации сырья через биржу.

Помимо этого, власти могут учредить временный, но полный запрет на экспорт бензина и дизеля из РФ с целью нормализации ситуации на внутреннем рынке, если это потребуется.

«Мы полагаем, что нефтяные компании будут выполнять те соглашения, которые они заключили с правительством. Рынок конкурентный, поэтому независимым АЗС тоже придется удерживать цены на аналогичном уровне. Перед властями, в свою очередь, стоит задача сделать так, чтобы и оптовые цены росли в пределах инфляции», — отметил в комментарии RT глава РТС Евгений Аркуша.

Согласно подсчетам Федеральной службы государственной статистики, в прошлом году бензин в рознице (Аи-92) увеличился в цене по стране на 8,7% и достиг 47,11 рубля за литр. Топливо марки Аи-95 подорожало на 8,5% и составило 51,01 рубля за аналогичный объем.

Шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев считает, что кабмин будет работать над сохранением цен в пределах психологических уровней. По его мнению, правительство не допустит увеличения цен выше 50 рублей для «девяносто второго» и 55 рублей за литр для Аи-95.

После Нового года некоторые жители Нижегородской области начали писать в социальных сетях, что на многих местных АЗС пропадает топливо. Так, автомобилисты зафиксировали исчезновение 95-й марки, а также указали на малое наличие Аи-92.

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прогноз азс бензин российский топливный союз демпфер
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