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Тарасова сообщила о готовности школы фигурного катания ЦСКА помочь казахским спортсменам

Спорт
Тарасова сообщила о готовности школы фигурного катания ЦСКА помочь казахским спортсменам
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Алма-Ата, 6 января. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с предложением оказать помощь казахским фигуристам в подготовке к Олимпиаде в Пекине в связи с массовыми беспорядками в Казахстане.

Школа фигурного катания ЦСКА собирается оказать поддержку спортсменам, которые оказались в сложной ситуации из-за политической обстановки в стране. Ранее с предложением о содействии выступил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Тарасова сообщила, что самым ярким представителем казахстанского фигурного катания был Денис Тен. Фигурист прошел профессиональное становление в ЦСКА под руководством Елены Буяновой, а в последствии стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи. В 2018 году спортсмен погиб.

«Денис Тен работал на нашем льду — это был его каток, его тренер. Он был наш. Мы готовы помочь, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы», — сказала заслуженный тренер СССР ТАСС.

Ранее Тарасова высказалась о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине. По мнению тренера, пока рано говорить о каких-либо возможных решениях. Сама Тарасова не желает думать об этом.

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Казахстан тарасова фигуристы
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