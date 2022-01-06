Тарасова сообщила о готовности школы фигурного катания ЦСКА помочь казахским спортсменам

Алма-Ата, 6 января. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила с предложением оказать помощь казахским фигуристам в подготовке к Олимпиаде в Пекине в связи с массовыми беспорядками в Казахстане.

Школа фигурного катания ЦСКА собирается оказать поддержку спортсменам, которые оказались в сложной ситуации из-за политической обстановки в стране. Ранее с предложением о содействии выступил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Тарасова сообщила, что самым ярким представителем казахстанского фигурного катания был Денис Тен. Фигурист прошел профессиональное становление в ЦСКА под руководством Елены Буяновой, а в последствии стал бронзовым призером Олимпиады в Сочи. В 2018 году спортсмен погиб.

«Денис Тен работал на нашем льду — это был его каток, его тренер. Он был наш. Мы готовы помочь, мы всегда всем помогали. К нам приезжали и французы, и англичане, и американцы», — сказала заслуженный тренер СССР ТАСС.

Ранее Тарасова высказалась о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине. По мнению тренера, пока рано говорить о каких-либо возможных решениях. Сама Тарасова не желает думать об этом.