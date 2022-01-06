ВС Белоруссии получили новый комплекс управления артиллерийским огнем «Лагуна»

Минск, 6 января. Предприятия Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии создали и передали в войска новый комплекс управления огнем артиллерийских подразделений «Лагуна».

В сообщении пресс-службы Госкомвоенпрома говорится, что новый боевой комплекс обеспечивает разведку целей и управление различными артиллерийскими и реактивными системами. Отмечается, что машина командира дивизиона из состава комплекса «Лагуна» создана на базе бронеавтомобиля «Кайман».

«В рамках внутренней кооперации предприятиями одного из холдингов, входящих в систему Госкомвоенпрома, создан и передан заказчику комплекс боевого управления огнем 1В12 БМЭ «Лагуна», — рассказали в Госкомвоенпроме.

Ранее сообщалось, что предприятие «Уралтрансмаш» модернизировало самоходные артиллерийские установки 2С3М «Акация» для ВС Белоруссии. Работа была выполнена в полном объеме.