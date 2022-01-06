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Бузова выставила свою визажистку на улицу в мороз

Шоу-бизнес
Бузова выставила свою визажистку на улицу в мороз
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 января. Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что устала от обильного макияжа за новогодние праздники. Светская львица выразила протест косметике, выгнав свою визажистку на улицу.

Певица опубликовала свежий ролик на своей личной странице в Instagram, в котором заметно, как артистка закрывает дверь перед носом у визажистки, в шутку прорывающейся внутрь дома.

«Я не пущу тебя! Каждый день макияж… Мне не нужно краситься!» — со смехом прокомментировала ситуацию Бузова.

В подписи к видео теледива отметила, что в ближайшем будущем косметика ей может не пригодиться — знаменитость отправится в долгожданный отпуск и вполне сможет обойтись без макияжа.

Несмотря на то, что певица самостоятельно может создать себе образ, некоторые выходы знаменитости в свет не остаются без негативных отзывов. Так, звездные стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев раскритиковали последние публичные появления Бузовой, посчитав, что ее наряды выглядят «дешево». Эксперты моды предположили, что исполнительница хита «Мало половин» сильно экономит на стилистах.

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бузова певица визажист
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