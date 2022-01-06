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Яна Рудковская обратилась к Гном Гномычу в его день рождения

  /   Обновлено: 06 января 2022 20:22
Шоу-бизнес
Яна Рудковская обратилась к Гном Гномычу в его день рождения
Prt Scr instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 6 января. Музыкальный продюсер Яна Рудковская поздравила своего сына Сашу с девятилетием.

Сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр, или, как его называют родители, Гном Гномыч, 6 января отмечает день рождения. Известно, что Саша, пошел по стопам отца и уже с ранних лет стоит на коньках.

«С днем рождения, Санечка! С днем рождения, наш сильный и храбрый Щелкунчик! Пусть все твои мечты исполнятся! Мы тобой гордимся! Ты большой молодец», — Рудковска на своей странице в Instagram.

Поклонники наследника Плющенко присоединились к поздравлениям его родительницы. Фолловеры отметили его талант и пожелали мальчику творческих успехов.

«Саша труженик, талант! Пусть все получается у него»;

«Пусть все мечты сбудутся!»;

«Всего самого сказочного на его пути!» — написали комментаторы под постом Рудковской.

Ранее продюсер певца Димы Билана оправдалась перед поклонниками за свое богатство. Она уверяет, что ее бывший муж миллионер Виктор Батурин не имеет отношения к ее финансовому состоянию, как полагают многие.

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