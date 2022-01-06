Трамп назвал слова Байдена о штурме Капитолия попыткой отвлечь внимание от своего провала

Вашингтон, 6 января. Заявление американского президента Джо Байдена о штурме Капитолия является попыткой отвлечь внимание от своего провала. Таким мнением поделился экс-лидер США Дональд Трамп.

По словам Трампа, политику Байдена можно назвать безумной. Экс-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что она состоит из коррумпированных выборов и катастрофических подходов к энергетике.

Бывший лидер также считает, что Байден использовал его имя с целью еще больше расколоть американское государство.

«Этот политический театр — просто попытка отвлечь внимание от того факта, что Байден совершенно и полностью провалился», — высказал он свою точку зрения.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в ответственности за штурм Капитолия, который повлек за собой гибель пяти человек.