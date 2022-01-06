Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 21:33
21:27
Политика
Армения разрешила своим военным участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
21:16
Весь мир
Ливия и Судан планируют создать совместный совет предпринимателей
21:16
Политика
Самая стабильная среднеазиатская республика: востоковед о том, каким был Казахстан до протестов
21:14
Политика
МИД России порекомендовал находящимся в Казахстане россиянам быть осторожными
21:13
Политика
Восстановление порядка: что ждет Казахстан после ввода миротворцев
21:09
Политика
Казахстанский газовый майдан: какой урок должны вынести остальные постсоветские страны
21:08
Шоу-бизнес
Блогер Елена Блиновская прокомментировала слухи об измене своего супруга
21:08
Политика
«Чувствовалось, что подгорало»: протесты в Казахстане прогнозировали еще в декабре
21:04
Политика
Публицист Союстов: Руководству Казахстана придется системно устранять свои ошибки
21:01
Армия
Сенатор Косачев заявил, что среди протестующих в Казахстане есть боевики из Афганистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трамп назвал слова Байдена о штурме Капитолия попыткой отвлечь внимание от своего провала

Политика
Трамп назвал слова Байдена о штурме Капитолия попыткой отвлечь внимание от своего провала
facebook.com  /  Joe Biden / Donald J. Trump

Вашингтон, 6 января. Заявление американского президента Джо Байдена о штурме Капитолия является попыткой отвлечь внимание от своего провала. Таким мнением поделился экс-лидер США Дональд Трамп.

По словам Трампа, политику Байдена можно назвать безумной. Экс-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что она состоит из коррумпированных выборов и катастрофических подходов к энергетике.

Бывший лидер также считает, что Байден использовал его имя с целью еще больше расколоть американское государство.

«Этот политический театр — просто попытка отвлечь внимание от того факта, что Байден совершенно и полностью провалился», — высказал он свою точку зрения.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в ответственности за штурм Капитолия, который повлек за собой гибель пяти человек.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Трамп назвал слова Байдена о штурме Капитолия попыткой отвлечь внимание от своего провала
сша трамп байден
Комментировать