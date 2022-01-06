Нефтяная корпорация Ливии намерена создать топливную базу и плавучий порт

Триполи, 6 января. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (ННК) заявила, что изучает возможность создания склада для хранения топлива и баллонов с бытовым газом в Хомсе, а также плавучего порта в Тобруке.

Оба города расположены на побережье Средиземного моря. В ходе генерального съезда директоров Brega Petroleum Marketing Company глава ННК Мустафа Саналла сообщил, что компания Taknia Libya Engineering Company (TLEC) подготовила соответствующие экологические исследования для создания склада.

«Планируется, что он станет «легкими Большого Триполи» и в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций предоставит необходимые запасы топлива для обеспечения нужд Западного региона», — добавил Саналла.

Директор ННК объяснил, что данный проект можно реализовать двумя способами: путем прямого финансирования из государственной казны, либо в виде аренды складских мощностей.

Несколькими днями ранее чиновник заявил о значительном сокращении добычи нефти на ливийских месторождениях. Снижение производства обусловлено необходимыми ремонтными работами на магистральном трубопроводе.