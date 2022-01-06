Гендиректор «Рубина» прокомментировал потасовку с участием нападающего Игнатьева

Казань, 6 января. Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о том, что нападающий его клуба Иван Игнатьев был замечен в состоянии алкогольного опьянения во время празднования своего дня рождения в одном из ночных баров Красноярска.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист с размахом отметил свое 23-летие. Игрок «Рубина» сильно переборщил со спиртным и чуть не развязал драку. Охранникам пришлось силой выводить спортсмена из здания красноярского клуба. Сайманов прокомментировал провокационное поведение своего подопечного.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — заявил генеральный директор в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне спортсмен провел девять матчей за «Рубин» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

С проблемами с алкоголем футболист столкнулся не впервые. Ранее Стас Барецкий отметил, что в последнее время российские футболисты демонстрируют морально-нравственную распущенность. Это относится и к Игнатьеву, которого раскритиковали за видео с бутылкой пива в руках.