Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 21:33
21:27
Политика
Армения разрешила своим военным участвовать в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
21:16
Весь мир
Ливия и Судан планируют создать совместный совет предпринимателей
21:16
Политика
Самая стабильная среднеазиатская республика: востоковед о том, каким был Казахстан до протестов
21:14
Политика
МИД России порекомендовал находящимся в Казахстане россиянам быть осторожными
21:13
Политика
Восстановление порядка: что ждет Казахстан после ввода миротворцев
21:09
Политика
Казахстанский газовый майдан: какой урок должны вынести остальные постсоветские страны
21:08
Шоу-бизнес
Блогер Елена Блиновская прокомментировала слухи об измене своего супруга
21:08
Политика
«Чувствовалось, что подгорало»: протесты в Казахстане прогнозировали еще в декабре
21:04
Политика
Публицист Союстов: Руководству Казахстана придется системно устранять свои ошибки
21:01
Армия
Сенатор Косачев заявил, что среди протестующих в Казахстане есть боевики из Афганистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Страшнее Перл-Харбора и 11 сентября: Байден выступил с речью на годовщину штурма Капитолия

Весь мир
Страшнее Перл-Харбора и 11 сентября: Байден выступил с речью на годовщину штурма Капитолия
 /  Федеральное агентство новостей

6 января Соединенные Штаты встретили годовщину со дня штурма Капитолия — события, которое по мнению лидеров Демократической партии «пошатнуло основы американской демократии». В этот день в США правоконсервативные организации устроили пикеты и бдения, президент Джо Байден обвинил во всем Трампа, а вице-президент Камала Харрис сравнила беспорядки с нападением на Перл Харбор.

О том, как США встретили годовщину штурма Капитолия, и почему события того дня остаются проблемой для администрации Байдена, специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Удар по демократии»

6 января 2021 года сотни сторонников президента Дональда Трампа, разгоряченные его словами о якобы «украденных» президентских выборах, попытались захватить Капитолий, чтобы сорвать утверждение Конгрессом Джо Байдена в качестве нового президента США. Полиция Капитолия не ожидала натиска толпы: протестующим удалось прорвать заграждения и ворваться внутрь здания.

Фотографии участников штурма в кепках с надписью Make America Great Again облетели все мировые СМИ. Позже стало известно, что в противостоянии погибло пять человек и больше 100 получили ранения. Расследование этих событий продолжается до сих пор, а к суду из-за «мятежа» привлекли около 700 человек. В обществе Соединенных Штатов по-прежнему нет единого мнения по поводу тех событий, однако правящая партия сделала термин «восстание 6 января» нарицательным для всей правой оппозиции.

«Виноват Трамп»

В своей речи к годовщине захвата Капитолия президент Байден возложил всю ответственность на Дональда Трампа, который неоднократно отрицал свою причастность к штурму и настаивал, что у него не было возможности «отозвать людей».

Байден заявил, что Трамп создал «паутину лжи» о выборах и пытался «разрушить американскую демократию»: якобы бывший президент не смог вынести провала на выборах, и вместе с союзниками приставил «кинжал к горлу американской демократии».

«Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, и жестокая толпа прорвалась в Капитолий. Он ничего не делал в течение нескольких часов, пока на полицию нападали, жизни людей были в опасности, а Капитолий был в осаде», — заявил Байден.

Вице-президент США Камала Харрис сравнила захват Капитолия 6 января с нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября.

«Определенные даты повторяются на протяжении всей истории. Даты, которые занимают не только место в нашем календаре, но и в коллективной памяти. 7 декабря 1941 года, 11 сентября 2001 года и 6 января 2021 года. 6 января мы все увидели, как будет выглядеть наша нация, если силы, стремящиеся разрушить нашу демократию, добьются успеха: беззаконие, насилие, хаос», — сказала она.

Страшнее Перл-Харбора и 11 сентября: Байден выступил с речью на годовщину штурма Капитолия
Федеральное агентство новостей /

А вот Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, посвященную годовщине нападения на Капитолий. Однако заявил, что обязательно выскажется по теме на следующей неделе во время выступления во Флоренции в Аризоне.

«В свете тотальной предвзятости и нечестности «комитета 6 января», состоящего из демократов, и лжи новостных СМИ, я отменяю пресс-конференцию 6 января в Мар-а-Лаго. Вместо этого буду обсуждать многие из этих важных тем на своем митинге в субботу, 15 января, в Аризоне — будет много народу!» — объявил Трамп.

Бдения и пикеты

Несколько правых группировок объявили, что проведут бдения и другие акции в поддержку пострадавших и осужденных во время штурма Капитолия. Свое желание высказали республиканцы округа Кобб в штате Джорджия и участницы движения «Женщины за Америку».

Патриотическое движение «Смотри вперед, Америка!» разместило у себя в соцсетях информацию о том, что проведет ряд пикетов в разных штатах, а также бдения в тюрьме округа Колумбия.

«Look Ahead America объявила о нашем плане провести бдения в тюрьме округа Колумбия и по всей стране 6 января, чтобы почтить память тех, кто подвергся политическим преследованиям, и почтить память погибших Эшли Бэббит и Розанн Бойленд», — говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Центра по борьбе с экстремизмом Карлы Хилл, в честь годовщины 6 января по всей стране пройдут около двух десятков подобных собраний. Их организовывают группировка «Гордые парни» и другие ультраправые силы.

«Эти мероприятия, которые изображают повстанцев патриотами, мучениками, борцами за свободу, политическими заключенными. Это продолжение широкомасштабной конспирологической кампании, которая отводит вину от тех, кто несет ответственность за 6 января», — заявила она.

При этом большинство республиканцев не планируют посещать официальные мероприятия, посвященные годовщине нападения на Капитолий сообщает The Huffington Post.

По данным СМИ, несколько парламентариев планируют отправится в Джорджию чтобы почтить память бизнесмена и политика Джонни Исаксона, который скончался 19 декабря 2021 года. Другие республиканцы планируют вернуться в родные штаты.

«Я не думаю, что есть много причин оставаться здесь. Я хотел бы надеяться, что это не станет ежегодным событием», — сказал сенатор Кевин Крамер о мероприятиях, посвященных 6 января.

Реакция американцев

Американцы спустя год по-разному реагируют на случившееся, но в основном критикуют участников событий. Политический аналитик и социолог Фернан Аманди у себя в соцсетях назвал 6 января 2021 «худшим моментом в жизни».

«Это было худшим моментом в моей жизни как американца, когда мы пережили то, что я считал невозможным — убийственную атаку на нашу демократию, спровоцированную президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом. Единственное, что хуже этого — видеть Трампа на свободе год спустя», — написал он.

Политик и полковник резервного командования ВВС Тед Лью назвал «трусами» тех, кто отрицает попытку насильственного захвата власти.

«Бывший президент подстрекал своих сторонников, прибегнув к насилию, попытаться аннулировать выборы. Его сторонники напали на 140 полицейских, пытаясь удержать бывшего президента у власти. Те, кто продолжает отрицать эти факты — трусы и предатели», — объявил Лью.

«Год назад Трамп, поддерживающий внутренних террористов, предпринял попытку государственного переворота, и с тех пор Республиканская партия скрывает это. Ни на секунду не верьте, что эти люди — «патриоты». Они такие же «патриоты», как Усама бен Ладен», — считает пользователь McShirt.

«Дружески напомню вам, что ни один участник протестов 6 января не был обвинен в измене, а все это было спровоцировано ФБР, чтобы левое правительство могло вести войну против консерваторов», — ответил на критику пользователь Майк Джеймс.

Проблема для Байдена

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, штурм Капитолия стал поворотным событием для Америки — фактически со дня основания самих Соединенных Штатов.

«Это была попытка государственного переворота и здесь не нужно заблуждаться. Трамп хотел остаться у власти, и он хотел добиться, чтобы Сенат отменил результаты голосования, либо состоялось дополнительное расследование, чтобы доказать подтасовки имели и поэтому Байден нелегитимен. Эта попытка сорвалась и за нее Трамп получил второй импичмент, хотя затем он был отменен. Спустя год эта проблема остается.

Судя по информации, которая стала известна за год, можно сказать, что подтасовка результатов имела место, — несмотря даже на то что среди обеих партий существует консенсус. Трамп как президент был не нужен в том числе и верхушке республиканкой партии — и их вполне утроил официальный результат выборов», — отмечает американист.

По мнению Васильева, события января 2021 года до сих пор актуальны; а рейтинг Байдена настолько низок, что можно даже говорить о возвращении Трампа.

«Спустя год можно сказать, что на внешнеполитическом фронте администрация Байдена действовала катастрофически. Во множестве сфер администрация потерпела крах.

Итогом стал низкий рейтинг Байдена и причина в том, что администрация не получила «мандата» на руководство страной. То, что происходило в США за год — из-за отсутствия мандата и в этом проблема нелегитимности Байдена. Эта проблема висит над администрацией. И не исключено, что если демократы потеряют контроль над Палатой представителей (и, возможно, Сенатом), то может быть запущен процесс импичмента против Байдена. Это тоже стоит на повестке дня, потому что он каждый день показывает свою недееспособность как президента. Даже последний опрос показал, что 75% республиканцев считает, что выборы были украдены, Байден является нелегитимным президентом, и фактически реальным президентом Америки должен быть Трамп.

Это серьезная ситуация, и она висит над Америкой на сегодняшний день. И если Трамп вернется — это будет не просто восстановление справедливости, а серьезный реванш, который может привести даже к разгрому демократической партии», — заключил Владимир Васильев.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Страшнее Перл-Харбора и 11 сентября: Байден выступил с речью на годовщину штурма Капитолия
дональд трамп сша джо байден импичмент захват капитолия
Комментировать