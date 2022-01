Страшнее Перл-Харбора и 11 сентября: Байден выступил с речью на годовщину штурма Капитолия

6 января Соединенные Штаты встретили годовщину со дня штурма Капитолия — события, которое по мнению лидеров Демократической партии «пошатнуло основы американской демократии». В этот день в США правоконсервативные организации устроили пикеты и бдения, президент Джо Байден обвинил во всем Трампа, а вице-президент Камала Харрис сравнила беспорядки с нападением на Перл Харбор.

О том, как США встретили годовщину штурма Капитолия, и почему события того дня остаются проблемой для администрации Байдена, специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Удар по демократии»

6 января 2021 года сотни сторонников президента Дональда Трампа, разгоряченные его словами о якобы «украденных» президентских выборах, попытались захватить Капитолий, чтобы сорвать утверждение Конгрессом Джо Байдена в качестве нового президента США. Полиция Капитолия не ожидала натиска толпы: протестующим удалось прорвать заграждения и ворваться внутрь здания.

Фотографии участников штурма в кепках с надписью Make America Great Again облетели все мировые СМИ. Позже стало известно, что в противостоянии погибло пять человек и больше 100 получили ранения. Расследование этих событий продолжается до сих пор, а к суду из-за «мятежа» привлекли около 700 человек. В обществе Соединенных Штатов по-прежнему нет единого мнения по поводу тех событий, однако правящая партия сделала термин «восстание 6 января» нарицательным для всей правой оппозиции.

«Виноват Трамп»

В своей речи к годовщине захвата Капитолия президент Байден возложил всю ответственность на Дональда Трампа, который неоднократно отрицал свою причастность к штурму и настаивал, что у него не было возможности «отозвать людей».

Байден заявил, что Трамп создал «паутину лжи» о выборах и пытался «разрушить американскую демократию»: якобы бывший президент не смог вынести провала на выборах, и вместе с союзниками приставил «кинжал к горлу американской демократии».

«Впервые в нашей истории президент не просто проиграл выборы, он попытался предотвратить мирную передачу власти, и жестокая толпа прорвалась в Капитолий. Он ничего не делал в течение нескольких часов, пока на полицию нападали, жизни людей были в опасности, а Капитолий был в осаде», — заявил Байден.

Live Updates: Biden Speaks at the Capitol, Holding Trump Responsible for Jan. 6 Attack https://t.co/G2vGocB7eu — Turn Florida Blue (@TurnFL_Blue) January 6, 2022

Вице-президент США Камала Харрис сравнила захват Капитолия 6 января с нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября.

«Определенные даты повторяются на протяжении всей истории. Даты, которые занимают не только место в нашем календаре, но и в коллективной памяти. 7 декабря 1941 года, 11 сентября 2001 года и 6 января 2021 года. 6 января мы все увидели, как будет выглядеть наша нация, если силы, стремящиеся разрушить нашу демократию, добьются успеха: беззаконие, насилие, хаос», — сказала она.

Федеральное агентство новостей /

А вот Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, посвященную годовщине нападения на Капитолий. Однако заявил, что обязательно выскажется по теме на следующей неделе во время выступления во Флоренции в Аризоне.

Trump cancels Jan. 6 press conference, will speak at Jan. 15 Arizona rally insteadhttps://t.co/hRz18U9Uqf — Fox News (@FoxNews) January 5, 2022

«В свете тотальной предвзятости и нечестности «комитета 6 января», состоящего из демократов, и лжи новостных СМИ, я отменяю пресс-конференцию 6 января в Мар-а-Лаго. Вместо этого буду обсуждать многие из этих важных тем на своем митинге в субботу, 15 января, в Аризоне — будет много народу!» — объявил Трамп.

Бдения и пикеты

Несколько правых группировок объявили, что проведут бдения и другие акции в поддержку пострадавших и осужденных во время штурма Капитолия. Свое желание высказали республиканцы округа Кобб в штате Джорджия и участницы движения «Женщины за Америку».

A Cobb County GOP committee is holding a Jan. 6 program and candlelight vigil for the “J6 patriots” in the violent mob that overran the Capitol. The Cobb GOP was once the heart of the mainstream GOP in Georgia, but Trump’s rise has pulled the local party to the far right. #gapol pic.twitter.com/Wq35ZVRFhB — Greg Bluestein (@bluestein) January 2, 2022

Патриотическое движение «Смотри вперед, Америка!» разместило у себя в соцсетях информацию о том, что проведет ряд пикетов в разных штатах, а также бдения в тюрьме округа Колумбия.

«Look Ahead America объявила о нашем плане провести бдения в тюрьме округа Колумбия и по всей стране 6 января, чтобы почтить память тех, кто подвергся политическим преследованиям, и почтить память погибших Эшли Бэббит и Розанн Бойленд», — говорится в сообщении.

Look Ahead America announced our plan to host vigils at the DC prison and nationwide on January 6th to honor those who have been politically persecuted and to commemorate Ashli Babbitt and Rosanne Boyland.



Signup to host or learn more at https://t.co/d0vC1eu97y — Look Ahead America (@LookAheadOrg) December 20, 2021

По словам заместителя директора Центра по борьбе с экстремизмом Карлы Хилл, в честь годовщины 6 января по всей стране пройдут около двух десятков подобных собраний. Их организовывают группировка «Гордые парни» и другие ультраправые силы.

«Эти мероприятия, которые изображают повстанцев патриотами, мучениками, борцами за свободу, политическими заключенными. Это продолжение широкомасштабной конспирологической кампании, которая отводит вину от тех, кто несет ответственность за 6 января», — заявила она.

При этом большинство республиканцев не планируют посещать официальные мероприятия, посвященные годовщине нападения на Капитолий сообщает The Huffington Post.

По данным СМИ, несколько парламентариев планируют отправится в Джорджию чтобы почтить память бизнесмена и политика Джонни Исаксона, который скончался 19 декабря 2021 года. Другие республиканцы планируют вернуться в родные штаты.

«Я не думаю, что есть много причин оставаться здесь. Я хотел бы надеяться, что это не станет ежегодным событием», — сказал сенатор Кевин Крамер о мероприятиях, посвященных 6 января.

Реакция американцев

Американцы спустя год по-разному реагируют на случившееся, но в основном критикуют участников событий. Политический аналитик и социолог Фернан Аманди у себя в соцсетях назвал 6 января 2021 «худшим моментом в жизни».

«Это было худшим моментом в моей жизни как американца, когда мы пережили то, что я считал невозможным — убийственную атаку на нашу демократию, спровоцированную президентом Соединенных штатов Дональдом Трампом. Единственное, что хуже этого — видеть Трампа на свободе год спустя», — написал он.

#January6th was the worst moment in my life as an American, as we experienced something I thought impossible — a deadly attack on our democracy incited by the President of the United States, Donald Trump.



The only worse feeling is seeing Trump still a free man one year later. pic.twitter.com/GTPwv5y5Sz — Fernand Amandi (@AmandiOnAir) January 6, 2022

Политик и полковник резервного командования ВВС Тед Лью назвал «трусами» тех, кто отрицает попытку насильственного захвата власти.

«Бывший президент подстрекал своих сторонников, прибегнув к насилию, попытаться аннулировать выборы. Его сторонники напали на 140 полицейских, пытаясь удержать бывшего президента у власти. Те, кто продолжает отрицать эти факты — трусы и предатели», — объявил Лью.

On #January6th, the former President incited his supporters who used violence to try to nullify the election. His supporters assaulted 140 police officers in an attempt to keep the former President in power.



Those who continue to deny these facts are cowards and traitors. https://t.co/nvSkYQmHhK — Ted Lieu (@tedlieu) January 6, 2022

«Год назад Трамп, поддерживающий внутренних террористов, предпринял попытку государственного переворота, и с тех пор Республиканская партия скрывает это. Ни на секунду не верьте, что эти люди — «патриоты». Они такие же «патриоты», как Усама бен Ладен», — считает пользователь McShirt.

A year ago today, Trump supporting domestic terrorists attempted a coup, and the Republican Party has been covering it up ever since.



Don't believe for a second that these people are "Patriots." They're as patriotic as Osama bin Laden.#January6th https://t.co/Y5vDvhaoyc — Pants McShirt (@pantsmcshirt) January 6, 2022

«Дружески напомню вам, что ни один участник протестов 6 января не был обвинен в измене, а все это было спровоцировано ФБР, чтобы левое правительство могло вести войну против консерваторов», — ответил на критику пользователь Майк Джеймс.

Your friendly reminder that not one protestor on #January6th was charged with treason and the entire thing was instigated by the Gestapo FBI so the leftoid government can wage a war on conservatives #WheresRayEpps — Michael (@__MichaelJames) January 6, 2022

Проблема для Байдена

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, штурм Капитолия стал поворотным событием для Америки — фактически со дня основания самих Соединенных Штатов.

«Это была попытка государственного переворота и здесь не нужно заблуждаться. Трамп хотел остаться у власти, и он хотел добиться, чтобы Сенат отменил результаты голосования, либо состоялось дополнительное расследование, чтобы доказать подтасовки имели и поэтому Байден нелегитимен. Эта попытка сорвалась и за нее Трамп получил второй импичмент, хотя затем он был отменен. Спустя год эта проблема остается. Судя по информации, которая стала известна за год, можно сказать, что подтасовка результатов имела место, — несмотря даже на то что среди обеих партий существует консенсус. Трамп как президент был не нужен в том числе и верхушке республиканкой партии — и их вполне утроил официальный результат выборов», — отмечает американист.

По мнению Васильева, события января 2021 года до сих пор актуальны; а рейтинг Байдена настолько низок, что можно даже говорить о возвращении Трампа.