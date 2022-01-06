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Лимонное масло поможет удалить с одежды самые въевшиеся пятна

Общество
Лимонное масло поможет удалить с одежды самые въевшиеся пятна
pixabay.com

Москва, 6 января. Специальные средства и пятновыводители помогут эффективно вывести с одежды и постельного белья даже самые въевшиеся пятна.

Специалисты отмечают, что большая часть успеха в выведении пятен кроется в том, чтобы обработать загрязнение как можно раньше. Однако часто получается так, что только после стирки проявляется сложное пятно. Справится с ним поможет эфирное масло лимона.

«Идеально подходит для удаления пятен, которые вовремя не обработали. Оно растворяет въевшуюся грязь и способно устранить любые изменения цвета», — пишет журнал «Домашний Очаг».

Однако лимонное масло нельзя оставлять на ткани надолго, потому что в области может появиться желтизна. Достаточно капнуть маслом на пятно непосредственно перед стиркой.

Кроме того, для удаления пятен травы, крови, чернил и жира отлично подходит мыло с желчью. Эксперты советуют нанести его на пятно и оставить на несколько минут. После этого мыло следует смыть проточной водой и отправить в стиральную машинку.

Лимонное масло поможет удалить с одежды самые въевшиеся пятна
pixabay.com /

Что касается пятновыводителей, то лучше всего выбирать их в виде спрея, со щеткой или в виде роллера. Роликовый аппликатор — это дополнительный плюс для домохозяйки, поскольку им удобно наносить средство на ткань, не расходуя понапрасну.

Пользователь WeChat ранее перечислил пять неожиданных предметов в квартире, которые грязнее унитаза. Например, очень много патогенных микроорганизмов размножается в холодильнике, поскольку низкие температуры — это «рай» для психрофильных бактерий.

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пятна одежда мыло удаление лимон
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