Баланс между амбициями и реальностью: как правильно ставить цели, чтобы их достичь

Многие из нас, воодушевившись символическим праздником, ставят для себя цели на новый год. Однако чтобы загаданные под бой курантов или 1 января перемены стали реальностью, цели и задачи стоит формулировать правильно. Как это делать, мы спросили у психолога, доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

По ее словам, правильно поставленные цели должны быть очень конкретными и измеряемые, то есть с каким-то временным отрезком, скажем, дедлайном.

«То есть цель «Я хочу стать лучше в следующем году» или «Я хочу стать богаче» — это не цель. Потому что всегда потом себя можно обмануть. Я же стал на десять тысяч больше зарабатывать, значит, стал богаче. Или в следующем году — это когда: в январе, к 1 февраля или 31 декабря? Тоже большая разница, — говорит психолог. — Цель должна быть всегда конкретной. Я решил, что к 1 марта получу такой-то диплом, или к 1 июня найду работу с таким-то окладом и с такими-то характеристиками и категориями. Чтобы не было возможности себя обманывать, если ты действительно хочешь этого достичь, если это не просто новогодняя традиция что-то пожелать, ну и остаться с этой мечтой».

Помимо самообмана важно соблюдать баланс между амбициозностью цели и реальностью ее достижения. Попасть в список Forbes звучит как вызов самому себе, однако вряд ли возможно совершить этот подвиг за короткий срок.

«С одной стороны хорошо, чтобы цели были относительно амбициозные, чтобы стоило к ним двигаться и прилагать усилия. Но при этом надо взвешивать свои ресурсы, ситуацию, всякие внешние, в том числе, факторы, понимая, что они могут препятствовать. И ставить цели, которые реально можно достичь», — заключает Татьяна Яничева.

Ранее гештальт-терапевт Людмила Суздальцева рассказала, как настроиться на рабочий лад после долгих выходных. По ее словам, втягиваться в рабочие задачи стоит спокойно и постепенно, не взваливая на себя сразу много.