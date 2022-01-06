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Последствия «многовекторности»: Елена Панина о погромах в Казахстане
Политика
Последствия «многовекторности»: Елена Панина о погромах в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

По мнению Елены Паниной, оценки событий, сводящие причины произошедшего исключительно к внутренним противоречиям в Казахстане, выглядят односторонне и наивно. С другой стороны, было бы недальновидно не принимать в расчет накопившиеся в стране острейшие социально-экономические проблемы.

Последствия «многовекторности» Казахстана. Колонка Елены Паниной

Безусловно, в Казахстане существуют и межклановая конкуренция, и нерешенные экономические проблемы.

Вместе с тем невероятная агрессивность погромщиков, высокий уровень их организации и подготовки, нацеленность на быстрый захват стратегических объектов, жестокость по отношению к захваченным в плен правоохранителям со всей очевидностью доказывают явное присутствие внешнего террористического фактора.

Не стоит удивляться, если выяснится, что среди вожаков погромов были боевики из террористических организаций, действовавших на Ближнем Востоке и в Афганистане.

События в Алма-Ате больше похожи не на «цветные революции» в Восточной Европе, а на страшные эпизоды так называемой Арабской весны — событий в Сирии, где отметились и британские «рыцари плаща и кинжала», и турецкие строители «Великого Турана» и «Османской Империи 2.0». Усилия которых легли на благодатную социально-экономическую почву, созданную массовым обнищанием населения, прогрессирующим экономическим расслоением, отсутствием жизненных перспектив у молодежи. Именно исходя из этого и следует делать дальнейшие выводы о событиях в Казахстане. Спонтанные проявления народного возмущения, конечно же, имели место, однако погром в Алма-Ате однозначно не был «стихийным протестом».

Бескомпромиссный и быстрый ответ ОДКБ на обращение президента Касыма-Жомарта Токаева позволил временно стабилизировать ситуацию. Однако проблемы, стоящие перед Казахстаном, невозможно решить исключительно и только силовыми методами.

Последствия «многовекторности»: Елена Панина о погромах в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня» /
Стране нужны срочные социально-экономические преобразования, демонстрирующие, что власть готова предпринимать реальные шаги в сторону более справедливого распределения национального богатства, оздоровления социально-экономической ситуации.

Необходимо также осуществлять срочный запуск процесса национального диалога с участием авторитетных представителей всех региональных и этнических групп.

Очевидно также, что одной из причин произошедшего стала пресловутая «многовекторность» казахстанской власти, попытки усидеть сразу на нескольких стульях, в том числе на американских, британских, турецких.

В итоге Казахстан стал территорией, где как рыба в воде чувствуют себя откровенно подрывные НКО, по методичкам которых, как правило, и работают «мирные протестующие». Это влияние необходимо купировать, иначе погромы 5 января могут произойти снова в любой момент и в любой точке страны. Поэтому должны решительно пресекаться попытки строить в Казахстане филиал «Великого Турана», культивировать национализм, национальное превосходство.

События последних дней показали, что идеология пантюркизма может привести к расколу страны на несколько частей, к скатыванию в хаос. Руководству Казахстана стоит пересмотреть такие действия, как готовящийся отказ от кириллицы, сокращение числа русских школ, продолжающееся выдавливание русских из органов власти — в том числе и в тех регионах, где они составляют добрую половину от общего числа жителей.

Власть должна послать ясный сигнал элитам и всему народу: будущее страны — в Евразийском союзе, в сохранении всего лучшего, что дает сотрудничество с Российской Федерацией. Другого пути для Казахстана как для суверенного государства не просматривается.

Данная статья является мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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