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Зенитчики применили ЗРК С-400 для отражения атаки «противника» на учениях в ВВО

Армия
Зенитчики применили ЗРК С-400 для отражения атаки «противника» на учениях в ВВО
Пресс-служба Балтийского флота

Хабаровск, 6 января. Расчеты ракетных комплексов С-400 «Триумф» Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по отражению авианалета условного противника.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что военнослужащие зенитных ракетных полков объединения ВВС и ПВО выполнили нормативы по развертыванию комплексов С-400, а также поиску, обнаружению, классификации и сопровождению различных целей. В ходе маневров расчеты отразили атаку неприятеля с воздуха.

Отмечается, что подобные тренировки проходят постоянно. Они необходимы, чтобы поддерживать высокий уровень боеготовности расчетов российских «Триумфов».

Ранее сообщалось, что системы С-300 «Фаворит» были задействованы в маневрах в Забайкалье. Зенитчики отразили нападение условного противника на объекты военной инфраструктуры.

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учения с-400 вс рф триумф
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