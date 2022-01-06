Financial Times: Россия может общаться с США с позиции силы в украинском вопросе

Вашингтон, 6 января. Соединенные Штаты утратили возможность занять главенствующую роль в украинском вопросе. Теперь с позиции силы может говорить Москва, уверены в британской газете Financial Times.

Недавно МИД России опубликовал проекты договоров с американской стороной и НАТО о гарантиях безопасности и об отказе от расширения Альянса. Они были подготовлены на фоне западных заявлений о якобы подготовке Россией войны с Украиной. Москва неоднократно подчеркивала, что не вынашивает никаких планов и не собирается никого атаковать.

В Financial Times обратили внимание, что теперь Россия может общаться с Соединенными Штатами с позиции силы, когда дело касается Украины. Вашингтон утратил возможность стать лидером, отметили журналисты.

«(Президент РФ Владимир. — Прим. ФАН) Путин заинтересован не в Украине, а в том, чтобы решить многочисленные претензии к Западу, вызванные расширением НАТО на восток. При этом Путин хочет договориться. Неслучайно требования о заключении договора были одновременно направлены США и НАТО», — рассказал FT политолог Харлан Ульман.

Ранее инициативы Москвы в области безопасности прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что предложения не угрожают интересам Вашингтона.