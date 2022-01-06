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Татьяна Тарасова в честь дня рождения чемпионки Бестемьяновой опубликовала редкое фото

  /   Обновлено: 06 января 2022 19:59
Спорт
Татьяна Тарасова в честь дня рождения чемпионки Бестемьяновой опубликовала редкое фото
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 6 января. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения олимпийскую чемпионку, коллегу и друга Наталью Бестемьянову.

Тарасова поделилась редким кадром, на котором изображена вместе со своей ученицей Бестемьяновой в молодом возрасте. Тренер призналась, что испытывает счастье от осознания того факта, что с подопечными возможно «творить», «сочинять» и «побеждать».

«Еще большее счастье, когда твои ученики остаются друзьями и близкими людьми на всю жизнь. Люблю тебя! Будь здорова!» — подписала теплый снимок экс-спортсменка.

Татьяна Тарасова в честь дня рождения чемпионки Бестемьяновой опубликовала редкое фото
Prt Scr instagram.com / @t.a.tarasova

Наталья Бестемьянова одержала победу в канадском Калгари в 1988 году в спортивных танцах на льду. Золото спортсменка забрала в паре с Андреем Букиным. Кроме того, на счету фигуристки четыре победы на чемпионатах мира.

Как и раньше, тренер Тарасова пристально следит за ситуацией в фигурном катании. В преддверии Олимпиады в Пекине мастер спорта оценила состав женской сборной по фигурному катанию.

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тарасова фигурное катание бестемьянова
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