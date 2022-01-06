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Аналитик NI Эпископос предупредил Украину о последствиях противостояния с Россией

Армия
Аналитик NI Эпископос предупредил Украину о последствиях противостояния с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 января. Модернизация и покупка нового вооружения не имеют никакого смысла для украинской армии, если сравнивать ее с Вооруженными силами России, заявил американский аналитик Марк Эпископос.

В публикации для The National Interest он описал неприятный для ВСУ сценарий противостояния с РФ. По его мнению, если Киев все же ввяжется в вооруженный конфликт, война будет молниеносной, а итог — не в пользу Украины.

Эпископос обратил внимание на попытки модернизировать ВСУ. В последнее время Киев приобретает новую технику. В частности, он наладил поставки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Только все эти меры никак не отразились на балансе сил. Так, если ВСУ могут мобилизовать 250 тысяч солдат, российская армия противопоставит им около миллиона своих военных.

«Огромная разница на бумаге будет еще более очевидной на деле», — признал эксперт.

Аналитик NI Эпископос предупредил Украину о последствиях противостояния с Россией
facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

В этой связи он предупредил Украину о последствиях противостояния с Россией. При любом раскладе ВСУ понесут огромные потери, а сама страна лишится промышленной и военной инфраструктуры, констатировал Эпископос.

Ранее эксперт в сфере безопасности Олег Стариков сообщил, что на предстоящие переговоры России и НАТО будут допущены представители Киева. По его мнению, этот ход может лишь усугубить положение, в котором оказалась Украина.

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