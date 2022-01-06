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Погодные условия позволили Европе сбалансировать запасы газа

  /   Обновлено: 06 января 2022 19:52
Экономика
Погодные условия позволили Европе сбалансировать запасы газа
gazprom.com  /  Gazprom

Брюссель, 6 января. Благодаря потеплению, Евросоюз смог немного сократить разрыв между нынешними газовыми резервами и показателями за прошлый отопительный сезон. Об этом пишет EADaily.

Европа смогла улучшить баланс по запасам голубого топлива в подземных хранилищах газа во время новогодних и рождественских праздников. К 4 января их заполненность сравнялась с уровнем 26 декабря. Однако, температура снова снижается, что грозит региону новым витком цен. Стоимость энергоносителя уже прибавила за два дня 30%.

В период с 24 декабря по 4 января, Европа уменьшила разницу между актуальными резервами и запасами за предыдущий сезон. По данным на 4 января, разница составила 16 млрд кубических метров, в то время как в середине прошлого месяца она равнялась 21 млрд «кубов».

Из-за повышения температуры окружающей среды, Европа смогла снизить отбор из хранилищ и активизировать закачку сырья. За десять дней Евросоюз отобрал 3 млрд кубометров топлива и закачал 2,3 млрд куб. м. К 4 января в ПХГ оставалось 59,6 млрд «кубов» энергоресурса.

Несмотря на это, разрыв все еще серьезен. Согласно информации EEX, стоимость газа продолжает расти. В промежутке с 4 по 6 января, ценники подскочили в рамках хаба TTF примерно на 30% и достигли 1140 долларов за тысячу кубометров.

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