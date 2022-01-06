Эфиопия приобретет у России крупную партию вакцины «Спутник V»

Аддис-Абеба, 6 января. Российская вакцина «Спутник V» скоро появится в Эфиопии. Об этом сообщил посол африканской республики в РФ Алемайеху Тегену.

«Работа в процессе, существует договоренность о покупке вакцины «Спутник V». Это вопрос времени, и в обозримой перспективе российская вакцина появится в Эфиопии. На всех уровнях уже есть согласие, так что осталось только завершить необходимые процедуры», — заявил дипломат.

Тегену уточнил, что, согласно последним данным, заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 снизилась на 6%, в то время как уровень вакцинации увеличился до 3,2%. Также он сообщил, что в африканском государстве отсутствует штамм «Омикрон».

По словам политика, пандемия угрожает населению Эфиопии в меньшей мере, так как большая часть граждан проживает в сельской местности, но этот же фактор затрудняет вакцинацию людей.

Ранее Роспотребнадзор заявил об окончании работ по изучению штамма «Омикрон» COVID-19 в Южно-Африканской Республике. Международная медицинская миссия длилась девять дней.