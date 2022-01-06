Казахстанские правоохранители освободили бывшую резиденцию президента в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Силовики взяли под контроль бывшую резиденцию казахстанского лидера в Алма-Ате.

Недавно в Казахстане повсеместно начались беспорядки, которые переросли в стихийные митинги. Протестующие захватили бывшую резиденцию президента, а позже подожгли ее.

Телеканал «Хабар-24» сообщил об освобождении здания. Также силовики взяли под контроль акимат и площадь Республики в Алма-Ате.

Ранее Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила в Казахстан миротворческий контингент. Ему предстоит обеспечить сохранность государственных и военных объектов в стране. Кроме того, миротворцы будут оказывать помощь местным правоохранителям.