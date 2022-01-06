Полиция Нигера изъяла у мэра города Фачи 200 килограммов кокаина

Ниамей, 6 января. Правоохранительные органы Нигера конфисковали у мэра Фачи более 200 килограммов кокаина. Об этом сообщили сотрудники издания Ap News.

«Политика задержали в районе города Агедес. Полиция остановила его служебный автомобиль и обнаружила в багажнике несколько брикетов с запрещенным веществом. Чиновника конвоировали в столицу для допроса. В ходе следствия мэр признался, что имел несколько сообщников, которые помогали ему с контрабандой наркотиков. Также он уточнил, что к преступлению причастны агенты Европейского союза», — говорится в статье.

Местные жители выразили беспокойство в связи с усилением наркотрафика, проходящего через страну. Население считает, что средства с нелегального бизнеса попадают в руки боевиков и помогают им приобретать современное вооружение для террора мирных граждан.

Ранее Интерпол сообщил, что через государства Западной Африки проходят крупные партии запрещенных веществ из Южной Америки в Европу. Согласно данным экспертов ООН, ежегодно по территории Черного континента транспортируют более 50 тонн кокаина. Это если учитывать только выявленную контрабанду, реальные показатели куда выше. Подробнее о том, как работает глобальная сеть африканского наркотрафика, можно прочитать в расследовании международной редакции Федерального агентства новостей.