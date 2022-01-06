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Саша Савельева получила серьезную травму, пытаясь спасти сына

Шоу-бизнес
Саша Савельева получила серьезную травму, пытаясь спасти сына
instagram.com  /  @sasha_savelieva

Москва, 6 января. Певица Саша Савельева рассказала, что нанесла себе увечье во время прогулки на снегоходе с семьей.

Отдых Савельевой с близкими закончился поездкой в травмпункт. Там ей диагностировали трещину кости. Певица долго приходила в себя, перед тем как поделиться случившимся с фолловерами. Она рассказала, что несколько дней «ревела белугой от обиды».

По словам певицы, она пыталась спасти сына от травмы, но в итоге получила ее сама. Савельева рассказала, что у нее сработал материнский инстинкт.

«Решили мы покатушки устроить, и увидев впереди горку с выступающей частью кореньев, я закричала мужу: «Притормози!». Но тело мое просигнализировало: падай на бок, пока мы не перевернулись. Видимо материнский инстинкт сработал, тревожные мысли и вот: Леон лежит на мне, а я на снегу. Фух, все живы, снегоход не перевернулся, и только адовая боль в запястье. Шок, тошнота и страх. Дорога в травмпункт, КТ – трещина кости, ушиб. Гипс. Как-то так», — резюмировала Савельева на своей странице в Instagram.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Фабрика» вспомнила, как рождение ее сына оказалось под угрозой из-за болезни. В конце беременности состояние артистки резко ухудшилось, и ей поставили неутешительный диагноз.

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Все новости / Шоу-бизнес / Саша Савельева получила серьезную травму, пытаясь спасти сына
рука травма савельева
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