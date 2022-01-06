Фигуристы Пападакис и Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы

Париж, 6 января. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заявили о решении пропустить чемпионат Европы в Таллине из-за страха заразиться COVID-19.

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, побоялись заразиться коронавирусной инфекцией и, чтобы минимизировать риски, решили пропустить предстоящее европейское первенство. Об этом сообщила в Twitter Федерация ледовых видов спорта.

В послужном списке Пападакис и Сизерона четыре победы на чемпионатах мира. В рамках Олимпийских игр в Пхенчхане четыре года назад пара заняла второе место, а в декабре прошлого года выиграла чемпионат Франции.

На данный момент под угрозой отмены находится главное спортивное соревнование — Олимпийские игры. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможность отмены Олимпиады в Пекине.