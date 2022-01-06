Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 20:03
20:01
Политика
Financial Times: Россия может общаться с США с позиции силы в украинском вопросе
20:00
Видео
На выставке CES 2022 в США представили удивительно похожего на человека робота
19:59
Спорт
Татьяна Тарасова в честь дня рождения чемпионки Бестемьяновой опубликовала редкое фото
19:58
Происшествия
Видео последствий массовых беспорядков и стрельбы в Алма-Ате опубликовали в Сети
19:53
Армия
Аналитик NI Эпископос предупредил Украину о последствиях противостояния с Россией
19:52
Общество
Вирусолог Михаил Розанов предрек появление новых мутаций COVID-19 в обозримом будущем
19:52
Происшествия
Суд в Петербурге продлил арест Коту, облившему кислотой 16-летнюю петербурженку
19:52
Экономика
Погодные условия позволили Европе сбалансировать запасы газа
19:51
Весь мир
Эфиопия приобретет у России крупную партию вакцины «Спутник V»
19:50
Общество
Москвичей удивили красоты новогоднего Крыма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фигуристы Пападакис и Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы

  /   Обновлено: 06 января 2022 19:44
Спорт
Фигуристы Пападакис и Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы
TACC  /  Бобылев Сергей

Париж, 6 января. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заявили о решении пропустить чемпионат Европы в Таллине из-за страха заразиться COVID-19.

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, побоялись заразиться коронавирусной инфекцией и, чтобы минимизировать риски, решили пропустить предстоящее европейское первенство. Об этом сообщила в Twitter Федерация ледовых видов спорта.

В послужном списке Пападакис и Сизерона четыре победы на чемпионатах мира. В рамках Олимпийских игр в Пхенчхане четыре года назад пара заняла второе место, а в декабре прошлого года выиграла чемпионат Франции.

На данный момент под угрозой отмены находится главное спортивное соревнование — Олимпийские игры. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможность отмены Олимпиады в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Фигуристы Пападакис и Сизерон отказались от участия в чемпионате Европы
фигурное катание чемпионат европы сизерон спортивные пары пападакис
Комментировать