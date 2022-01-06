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Войска связи ЦВО получили свыше 50 единиц новой техники в 2021 году

Армия
Войска связи ЦВО получили свыше 50 единиц новой техники в 2021 году
Pr scr mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Екатеринбург, 6 января. Связисты Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году получили свыше 50 единиц новой специальной техники.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что поступившее в распоряжение войск оборудование позволяет устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы. Новые командно-штабные машины оборудованы системой кондиционирования воздуха и обогрева.

Отмечается, что автоматизированные рабочие места позволяют военнослужащим решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации об изменениях обстановки. Подразделения ЦВО в минувшем году также получили две машины управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр», позволяющих обеспечить войска качественной связью.

Ранее сообщалось, что арктические подразделения ВС РФ получат на вооружение новую военную технику. В этом году их оснастят гусеничными транспортерами ДТ-БТР.

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