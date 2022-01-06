Политические эксперты назвали своевременным появление «вежливых людей» ОДКБ в Казахстане

Эксперты, обсудившие волнения в Казахстане в эфире Медиагруппы «Патриот», приветствуют участие войск ОДКБ в обеспечении территориальной целостности и безопасности страны от проникновения террористических групп с территории сопредельных государств. Помимо прочего, присутствие «вежливых людей» ОДКБ остановит разгул бандитизма и опасность разрастания межнациональных конфликтов, считают эксперты.

По мнению ведущего сотрудника Центра постсоветских исследований Института международных исследований (МГИМО) Юлии Никитиной, при поддержке войск ОДКБ легитимное Правительство Казахстана сможет удержать контроль над критическими объектами инфраструктуры, вроде аэропорта, а также над границей.

«Очень важно, чтобы казахстанские структуры могли сосредоточиться непосредственно на процессах прекращения беспорядков в стране. Войска ОДКБ выполнят задачу по охране границы, и это значительно упростит задачу по прекращению дестабилизации», — отметила Юлия Никитина.

В анализе казахских протестов эксперт не рекомендует переоценивать роль внешнего фактора.

«Внешнее воздействие здесь носит долгосрочный характер. Это формирование мнения и взглядов в определенных кругах. В данном случае такое воздействие есть, но роль его в развивающихся событиях не так значительна», — считает Юлия Никитина.

Причины протестов, по ее мнению, лежат в политической и социально-экономической плоскостях, однако ими пытаются воспользоваться разные силы, в том числе возвращающиеся в Казахстан боевики. В связи с чем действия казахского руководства, вроде отставки правительства и обещания реформ, Юлия Никитина называет мудрыми.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, казахское руководство проморгало назревший кризис, хотя его симптомы проявлялись на протяжении последних нескольких лет.

«Оппозиция постоянно высекала искры, искала повод для организации протеста, для создания проблем для власти. Саму опасную атмосферу создала именно власть. Еще год назад социология показывала, что алмаатинцы, жители западных регионов Казахстана были крайне критически настроены против повышения цен, негативно высказывались об эффективности власти. 50–60% казахов говорили, что протесты возможны. Плюс действия разных групп оппозиции. Только на Украине сегодня три разные группы казахской оппозиции, каждая из которых пытается влиять на ситуацию в Казахстане. Западные партнеры, конечно, влияли, усиливали протестный потенциал, занимались образованием молодежи. Фактор Турции тоже существенен. Все это привело к взрывоопасной ситуации», — считает Руслан Бортник.

С коллегами солидарен эксперт Института стран СНГ Иван Скориков. По его мнению, причины возникшего политического кризиса кроются, прежде всего, в структуре казахского общества.

«Всем известно, что Казахстан — многослойная страна, в которой большое влияние имеют кланы. Мародеры и террористы, которые орудуют по городам Республики Казахстан — это люди с запада страны, оторванные от кормушки. Им нет доступа на высокие посты, в элиту. Это нужно понимать, если это внутренние разборки Токаева и Назарбаева при помощи управляемых групп», — заявил Иван Скориков.

В то же время, эти группы протестующих таят в себе основную угрозу русскоязычному населению Казахстана, потому что именно на западе республики наиболее сильны антироссийские и исламистские настроения, отметил политолог.

«Мы имеем дело с озлобленной толпой. Элитарное противостояние, оппозиционеры из-за границы или разведка американская или турецкая — это не важно. Важно, что группы, которые являются бандитами, террористами, мародерами, представляют угрозу для русского населения Казахстана. Нас это должно беспокоить прежде всего», — высказал свою точку зрения Иван Скориков.

По его словам, русские, которые не участвуют в протестах, могут быть восприняты бунтовщиками как «пособники режима». Пока против них в открытую не выступают, но если процесс политического урегулирования в Казахстане пройдет без России, роль националистов в этой стране может сильно возрасти.

«Победившая власть президента Токаева или другая власть будет смотреть на мнение уличных радикалов, как сейчас Банковая в Киеве смотрит на мнение правых активистов, постоянно появляющихся под зданиями Рады и диктующие антироссийскую повестку. Вот чем опасен «казахский майдан», — высказал свое мнение политолог.

По мнению Руслана Бортника, если бы войска ОДКБ не появились на территории Казахстана, через один-два месяца к власти пришли бы националисты.

«Они наиболее организованы. У них наиболее четкие и понятные для общества цели. Левых радикалов в Казахстане нет. Поэтому логично, что власть попадает в руки правых радикалов», — пояснил Бортник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Если РФ будет участвовать в урегулировании конфликтов в Казахстане, это даст нам возможность диктовать свои условия, в том числе в вопросе обеспечения безопасности русских граждан, считает Иван Скориков.

Политолог негативно оценивает заявления российских оппозиционеров, которые поддерживают протесты в Казахстане. По его мнению, этим самым они демонстрируют свое негативное отношение к трехмиллионому русскому населению на территории Казахстана и вообще к дружественной России республике.

«Те, кто заботится о судьбе русских, которых, если бы Россия не вмешалась, нынешняя власть или ее сменившая назначила бы крайними и в лучшем случае вытесняли бы; те, кто действительно беспокоится о наших интеграционных проектах, об имидже ОДКБ, Евразийского союза, о том, что на эту территорию нашего геополитического влияния могут прийти китайцы, турки, британцы — эти люди являются национально мыслящими. А то, что либералы кричат о том, что за нашу и вашу свободу в Казахстане отрезают головы силовикам и громят магазины, говорит лишь о том, что для них нет ничего святого. Любой хаос, который подрывает на наших границах стабильность, является хаосом, подрывающим саму Россию. Это их цель», — выразил свою точку зрения Иван Скориков.

Prt Scr youtube.com / Radio Free Europe/Radio Liberty

«ОДКБ сейчас первый раз показывает, что организация работает. Многие после истории с карабахской войной, особенно в Армении, начали даже кричать, что Россия их кинула, что ОДКБ — фейковая организация, несмотря на то, что никакого запроса со стороны армянского государства не было. Сейчас ОДКБ показывает, что может отправлять эскадроны порядка», — заявил Иван Скориков.

Участие коалиционных войск ОДКБ, по словам политолога, дает прекрасную возможность продемонстрировать действенность межгосударственного объединения.

По его мнению, военные группировки ОДКБ будут вести себя как «вежливые люди», само появление которых должно успокоить горячие головы в Казахстане. Почувствовав их поддержку, считает эксперт, и местные силовики, и армия начнут активнее наводить порядок в населенных пунктах, где сейчас бесчинствуют бандиты и террористы.

«Приободренные казахские силовики при поддержке ОДКБ быстро стабилизируют ситуацию», — считает Руслан Бортник.

Если опыт участия военных ОДКБ в купировании внешних угроз для Казахстана будет успешным, в рамках ОДКБ можно будет создать военно-политический союз, направленный на предотвращение развития сценариев «цветных революций», считает политолог.