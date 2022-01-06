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Дипломаты помогли группе российских школьников покинуть Казахстан

Общество
Дипломаты помогли группе российских школьников покинуть Казахстан
pxfuel.com

Алма-Ата, 6 января. Дипломаты помогли группе российских школьников покинуть территорию Республики Казахстан, где происходят массовые беспорядки.

Согласно последней полученной информации, пострадавших среди россиян, находящихся в Республике Казахстан, пока нет. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Сотрудники силовых структур уже зачистили от преступных группировок площадь Республики в Алма-Ате. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на МВД Казахстана.

Массовые беспорядки в республике начались после двукратного повышения цен на топливо. Уже 2 января жители Мангистауской области вышли на демонстрации, а затем к ним присоединились и другие города.

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