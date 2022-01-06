Пособия на ритуальные услуги собираются увеличить в России

Москва, 6 января. Очередное пособие в России может вырасти в этом году, пишет издание PRIMPRESS.

Денежное пособие на ритуальные услуги готовятся увеличить в Российской Федерации. Средства в рамках таких выплат предоставляются, если житель пенсионного возраста умирает.

Социальное пособие на погребение выдается представителями Пенсионного фонда РФ по случаю смерти пенсионера. Деньги передаются родственникам человека, либо другим лицам, занимающимся организацией похорон.

Ежегодно размер указанной выплаты увеличивается. В основе корректировок лежит рост потребительских цен за прошлый год. Эксперты предполагают, что в текущем году пособие поднимут сразу на 8% или больше, что будет наиболее высоким показателем за последнее время.

Сейчас данная выплата достигает 6424 рублей. Если же в конкретном субъекте страны действует районный коэффициент, то указанная сумма увеличивается. Известно, что в течение десяти лет пособие возросло почти на 2500 рублей. При этом в ПФР напоминают, что деньги по такому основанию можно получить только по специальному заявлению, предоставляемому представителями умершего человека.

Недавно парламентарий Иван Сухарев выступил с предложением повысить объем больничных выплат для работающих студентов. По его мнению, размер пособий требуется поднять до 100% их среднего заработка.