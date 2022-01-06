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Анна Заворотнюк заподозрила у себя COVID-19

  /   Обновлено: 06 января 2022 19:36
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк заподозрила у себя COVID-19
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 6 января. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на плохое самочувствие и связала признаки недомогания с симптомами коронавирусной инфекции.

Летом этого года наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна Заворотнюк уже перенесла COVID-19. Опасным вирусом модель заразилась на отдыхе в Крыму, где, по ее словам, не соблюдался масочный режим.

Спустя почти полгода после выздоровления Заворотнюк снова почувствовала недомогание. Телеведущая поделилась симптомами, которые ухудшили ее физическое состояние и поинтересовалась, возможно ли заболеть коронавирусом, если буквально летом перенесла заболевание.

«Сильная слабость, тело ломит и странное самочувствие», — рассказала модель в Instagram Stories.

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк беспокоит не только физическое недомогание. Она призналась, что тяжело переживает болезнь матери. Модель пожаловалась, что многие считают ее сильной и независимой, но этот образ поддерживается через «боль и слезы».

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анастасия заворотнюк COVID-19 анна заворотнюк
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