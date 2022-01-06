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ВС Мали ликвидировали свыше сотни террористов за две недели

Весь мир
ВС Мали ликвидировали свыше сотни террористов за две недели
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 6 января. Генеральный штаб национальной армии Мали (FAMa) сообщил об успешном проведении операции «Бассики». В рамках антитеррористического мероприятия вооруженные силы ликвидировали более сотни боевиков в период с 12 декабря по 4 января.

«Ранее, 12 декабря прошлого года, подразделение FAMa при поддержке авиации атаковало группу боевиков в районе Бандиагара. Солдаты обезвредили 17 террористов», — заявил директор отдела информации и связей ВС с общественностью, полковник Сулейман Дембеле.

В течение следующих двух недель произошло несколько непродолжительных столкновений. К 28 декабря бойцам правительственных войск удалось выяснить, где находятся опорные пункты радикалов. Данные перекрестной разведки сообщили, что преступники разбили лагеря в лесу Суэ.

ВВС Мали произвели несколько точечных авиаударов и ликвидировали еще 27 боевиков. Также в ходе обстрела погибли два командира группировок, Самори Абу Дардан и Ибун Амаду.

ВС Мали ликвидировали свыше сотни террористов за две недели
wikipedia.org / Public Domain

Не желая сдавать позиции, радикалы совершили нападение на взвод солдат в регионе Нара. От детонации взрывчатки погибли 15 человек. Армия незамедлительно отреагировала на агрессию воздушной операцией и ликвидировала еще 38 террористов.

Через несколько дней, 31 декабря, подразделения специального назначения ВС зачистили провинцию Мопти и устранила более 20 членов радикальной группировки «Ансар уль-Ислам», которую связывают с ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Параллельно с этим малийская армия атаковала бандитов на трассе Софара — Дингассагу — Бандиагара и помешала им установить самодельное взрывное устройство. Тогда же бойцы FAMa ликвидировали 16 радикалов и конфисковали более 19 единиц оружия.

ВС Мали ликвидировали свыше сотни террористов за две недели
Федеральное агентство новостей /

Накануне, 4 января, разведка сообщила, что в районе Софара была обнаружена мотоциклетная колонна из 15 машин. Солдаты оперативно перехватили боевиков и обезвредили их.

Согласно информации, поступившей в Генштаб армии Мали, члены ИГ намерены объединиться с «Аль-Каидой»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), так как боятся российских специалистов, поддерживающих правительственные войска. Как ранее сообщали местные власти, в стране присутствуют отечественные инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной армии (FAMa).

По данным иностранных источников, с августа предыдущего года в республике работают сотрудники «ЧВК Вагнера».

Деятельность россиян, обучающих войска Мали, уже принесла хорошие результаты.

ВС Мали ликвидировали свыше сотни террористов за две недели
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Осенью 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва окажет Бамако посильную поддержку в борьбе с радикальными формированиями:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз.

Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

С целью укрепления сотрудничества Министерство обороны России под руководством Сергея Шойгу передало властям Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Отправленная Бамако техника положительно зарекомендовала себя и встала на вооружение в более чем 100 странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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