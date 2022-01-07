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Казахстан вместил бы в себя ЕС: названы сходства и различия протестов в Минске и Алма-Ате

Политика
Казахстан вместил бы в себя ЕС: названы сходства и различия протестов в Минске и Алма-Ате
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Текущие массовые беспорядки в Казахстане и протесты в Республике Беларусь годичной давности имеют как ряд общих черт, так и несколько принципиальных различий. О них в интервью ФАН рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так, он отметил, что и в Казахстане, и в Белоруссии значительная часть вины за происходящее «безобразие» лежит на внешних силах.

«Однако ответственность также лежит и на властях обеих этих стран, — подчеркнул политолог. — Иначе как так вообще могло получиться, что какие-то непонятные люди ходили по улицам и устраивали беспорядки (более мирные в Белоруссии и совсем уж беспредел в Казахстане)? Это серьезный вопрос к руководству».

Вместе с тем эксперт отметил большую подготовленность именно Белоруссии в вопросах взаимодействия с протестующими.

«Минск со всеми своими проблемами справился сам, — заметил собеседник ФАН. — Он не запрашивал помощи по линии ОДКБ. А Казахстану, вот, она потребовалась».

Габариты стран: названы сходства и различия протестов в Белоруссии и Казахстане
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Межевич отметил разницу в габаритах стран и добавил, что это также серьезно повлияло на ход протеста.

«Казахстан просто огромен — внутри него запросто могли бы поместиться все страны Евросоюза, — подчеркнул политолог. — В силу этого есть определенные региональные различия между жителями разных концов этого государства. Да, конечно, есть и нюансы, отличающие Гродненскую область от Гомельской в Белоруссии, однако они не идут ни в какое сравнение».

Резюмируя, эксперт отметил, что «восток» наложил определенный колорит на проблемы Казахстана, которые, «по большому счету, мало чем отличались от тех, что в свое время выпали на долю Белоруссии».

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев напомнил казахам о том, что произошло на Украине после Майдана

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белоруссия лукашенко казахстан протест межевич
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