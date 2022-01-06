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Дед Мороз продолжает путешествовать по городам России на сказочном поезде

Общество
Дед Мороз продолжает путешествовать по городам России на сказочном поезде
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Псков, 6 января. Главный зимний волшебник путешествует по городам России на особом синем поезде, оборудованном специальными вагонами для детских игр и квестов. Всего Дед Мороз планирует посетить несколько десятков городов.

Путешествие Деда Мороза по городам России стартовало 5 декабря в Великом Устюге. За это время он посетил несколько населенных пунктов. Как сообщает издание «Московский комсомолец», 6 января поезд Деда Мороза прибыл в Псков. На встречу с волшебником пришли сотни горожан с детьми. Специально для гостей, команда Деда Мороза организовала праздничную развлекательную программу.

Поезд Деда Мороза украшен новогодними гирляндами и снежинками. Внутри вагонов расположена приемная волшебника, вагоны для игр, а также лавка. Поезд проедет 14 тысяч километров и остановится в 36 городах России.

Как сообщалось ранее, Дед Мороз исполнил мечту маленькой жительницы Перми, оставившей ему письмо в лесу. Девочка попросила на Новый год микрофон и огромный поп-ит.

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