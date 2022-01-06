Замгоссекретаря Шерман возглавит американскую делегацию на заседании Совета Россия — НАТО

Вашингтон, 6 января. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман возглавит американскую делегацию на заседании Совета Россия – НАТО, которое пройдет 12 января в Брюсселе.

Госдепартамент США сообщил, что ранее глава ведомства Энтони Блинкен обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом предстоящие переговоры между Россией и НАТО. Отметим, что российскую сторону на встрече представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман», — говорится в сообщении.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва рассчитывает на «достаточно быстрый результат» переговоров с США и НАТО. По мнению дипломатов, резкие изменения в сфере безопасности требуют оперативных решений.